Sie werde dem Außenministerium „raten, die Frage eines Abzugs der Schweizer diplomatischen Vertretung aus Pjöngjang in den kommenden Tagen genau zu prüfen und entsprechende Schritte einzuleiten“. Sowohl Kim Jong-un als auch Kim Yo-jong haben in der Schweiz studiert.<h3>\r\nSchweiz hält Dialog aufrecht<\/h3>Im Oktober hatte der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang offiziell eine diplomatische Vertretung eröffnet. Sie untersteht der Schweizer Botschaft in Peking, die für die diplomatischen und konsularischen Beziehungen zu Nordkorea zuständig ist. Die Schweiz hat als eines der wenigen westlichen Länder trotz aller Spannungen den Dialog mit Nordkorea stets aufrecht erhalten.<BR \/><BR \/>Im Zuge des Ukraine-Krieges hatte die Schweiz am 4. November Sanktionen gegen das Internationale Kinderferienlager Songdowon in der nordkoreanischen Stadt Wonsan verhängt. In dem Lager halten sich auch Kinder aus China und Russland auf. Bern wirft der Einrichtung vor, an der Überstellung ukrainischer Kinder aus vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine nach Nordkorea beteiligt zu sein.<BR \/><BR \/>Nordkorea gehört zu den wichtigsten Unterstützern Russlands im Krieg gegen die Ukraine. Pjöngjang hat Moskau nach Angaben von Beobachtern bisher mit Tausenden Soldaten und Waffen unterstützt. Bereits mehrfach hat Russland auch nordkoreanische Raketen gegen die Ukraine eingesetzt. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 soll Moskau rund 20.000 Kinder aus den besetzten Gebieten in der Ukraine entführt haben.