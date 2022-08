Nordkorea feuert 2 Marschflugkörper ab

Zur Vorbereitung eines größeren Manövers vom 22. August bis 1. September hatten Südkorea und sein Verbündeter USA am Dienstag Übungen gestartet. Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol erklärte am Mittwoch, er sei bereit ,dem Nachbarland finanziell unter die Arme zu greifen, wenn Nordkorea die Entwicklung von Atomwaffen beende und mit der Denuklearisierung beginne. Gespräche zwischen Nord- und Südkorea sollten mehr als nur politische Show sein und dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien zum Ziel haben, sagte Yoon bei einer Pressekonferenz anlässlich seiner ersten 100 Tage im Amt.Yoon hat eine härtere Gangart gegenüber der kommunistischen Führung in Pjöngjang angekündigt. Mit seinen Äußerungen spielte er offenbar auf Gespräche zwischen seinem Vorgänger Moon Jae-in, dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un und dem früheren US-Präsidenten Donald Trump an. Trotz diverser Treffen kamen die Gespräche zur Denuklearisierung Nordkoreas 2019 zum Erliegen.