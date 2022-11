Nordkorea feuert erneut atomwaffenfähige Rakete ab

Das Land unter Kim Jong-un hat zuletzt wiederholt Raketen abgefeuert. - Foto: © APA/KCNA VIA KNS / STR

UN-Resolutionen verbieten Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen. Diese können je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf tragen.



Seit Ende September hat Nordkorea in ungewohnt hoher Frequenz Raketentests durchgeführt, zuletzt am vergangenen Freitag. Damit sollte laut Eigenaussage der Regierung auch der Beschuss von Flugplätzen in Südkorea mit taktischen Nuklearwaffen simuliert werden.