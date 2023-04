Nordkorea feuert erneut eine Rakete Richtung Meer ab

Japans Behörden hatten zuvor gegen 8.00 Uhr Früh (Ortszeit, 1.00 Uhr MESZ) vorübergehend die Bewohner der nördlichen japanischen Insel Hokkaido sowie Flugzeuge in der Region vor dem Geschoss gewarnt. Später wurde die Warnung aufgehoben.Der japanische Fernsehsender NTV berichtete gar vom Abfeuern mehrerer Geschosse, die ballistische Raketen gewesen sein dürften.Der Start erfolgte zwei Tage, nachdem der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un dazu aufgerufen hatte, die Kriegsabschreckung des Landes gegenüber den Vereinigten Staaten auf „praktischere und offensivere“ Weise zu verstärken.Die Reichweite von Mittelstreckenraketen überschreitet 800 Kilometer, die von Langstreckenraketen 5.500 Kilometer. UNO-Beschlüsse untersagen Nordkorea den Test von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite. Solche Raketen können mit einem oder mehreren Atomsprengköpfen bestückt werden. Das Land ist wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms harten internationalen Sanktionen unterworfen.Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel verschärfen sich derzeit wieder. Nach einer bisher beispiellosen Serie von Raketentests im vergangenen Jahr hat Nordkorea auch in diesem Jahr wieder atomwaffenfähige Raketen einschließlich Interkontinentalraketen und auch Lenkflugkörper getestet. Die USA und ihr Verbündeter Südkorea nahmen ihre gemeinsamen Militärübungen wieder in vollem Umfang auf. Nordkorea hat dies kritisiert.