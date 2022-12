Nordkorea feuert rund 130 Artillerie-Geschosse ins Meer

Das südkoreanische Militär habe deswegen mehrere Warnmeldungen Richtung Norden geschickt, erklärte das Verteidigungsministerium in Seoul. Nordkorea berichtete zunächst nicht über die Artillerie-Salven.Seit geraumer Zeit häufen sich die Militäraktivitäten Nordkoreas. So wurden etliche Manöver mit Kampfflugzeugen und Artillerie-Einheiten abgehalten und ungewöhnlich viele Raketen getestet – darunter auch erstmals wieder seit 2017 Interkontinental-Raketen.Südkorea und die verbündeten USA haben in diesem Jahr ihrerseits verstärkt gemeinsame Manöver abgehalten und dies mit der Abschreckung Nordkoreas begründet. Vielfach wird zudem erwartet, dass das weitgehend isolierte Nordkorea bald erneut einen Atomtest vornehmen wird.