Nordkorea feuerte nicht identifizierte Flugkörper ab

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un überwachte am Freitag Militärübungen - ein seltener öffentlicher Auftritt inmitten der Bemühungen, einen Ausbruch des Coronavirus in dem isolierten Land zu verhindern.Kim hatte Ende des vergangenen Jahres angesichts der stockenden Gespräche mit den USA über sein Atomwaffenprogramm die Entwicklung neuer Waffen angedroht. Nordkorea hatte 2019 zahlreiche Waffentests durchgeführt und dabei auch Mehrfachraketenwerfer verwendet sowie ballistische Raketen gestartet. Solche Raketen befördern je nach Bauart konventionelle, biologische, chemische oder sogar atomare Sprengköpfe ins Ziel.Nordkorea hat bisher keine Fälle des Coronavirus bestätigt, aber staatliche Medien berichten, dass eine einmonatige Quarantänefrist für Menschen mit Symptomen verhängt worden sei und Maßnahmen mit „hoher Intensität“ ergriffen wurden, einschließlich verstärkter Kontrollen in Grenzregionen und auf Flug-sowie Seehäfen.

apa