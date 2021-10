Norwegen bekommt Mitte-Links-Minderheitsregierung

Seine Arbeiterpartei und die Zentrumspartei seien sich einig, ab Donnerstag die nächste Regierung zu stellen, sagte der sozialdemokratische Parteichef Jonas Gahr Støre am Freitag an der Seite des Zentrums-Vorsitzenden Trygve Slagsvold Vedum. Damit kommt es im skandinavischen Land nach acht Jahren zu einem Machtwechsel.Wie die Politik der Minderheitsregierung aussehen werde, wolle man am nächsten Mittwoch mitteilen. Einige Details müssten noch ausgearbeitet werden. Am Dienstag wird die scheidende konservative Ministerpräsidentin Erna Solberg nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB das neue Budget vorlegen. Es wird damit gerechnet, dass sie kurz darauf den Rücktritt ihrer Regierung einreicht.Die Sozialdemokraten holten bei der Parlamentswahl am 13. September die meisten Stimmen. Støre - Norwegens voraussichtlich nächster Regierungschef - versuchte daraufhin, ein mehrheitsfähiges Mitte-links-Bündnis aus seiner Arbeiterpartei, der Zentrumspartei und der Sozialistischen Linken zu bilden. Die Sozialistische Linke zog sich jedoch unter anderem wegen Unstimmigkeiten in der Öl-, Klima- und Steuerpolitik aus den Sondierungsgesprächen zurück.

apa