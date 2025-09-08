Insgesamt wird dem rot-grünen Block eine knappe Mehrheit im norwegischen Parlament vorhergesagt. Den aktuellen Umfragewerten zufolge dürfte die rechtsliberale bis rechtspopulistische Fortschrittspartei (FrP) die zweitstärkste Kraft werden.<h3>\r\nRund vier Millionen Menschen stimmberechtigt <\/h3>Stimmberechtigt sind gut vier Millionen Menschen. Mit ersten Hochrechnungen wird am Montag kurz nach Schließung der Wahllokale um 21.00 Uhr (MESZ) gerechnet. 47 Prozent der wahlberechtigten Norwegerinnen und Norweger haben ihre Stimme aber bereits vor dem offiziellen Wahltag abgegeben.