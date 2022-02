Novavax: Der erste Corona-Totimpfstoff kommt in diesen Tagen

Mitte Dezember war der Novavax-Impfstoff von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zugelassen worden, am 22. Dezember dann von der AIFA Nun wird er aber auch zum Einsatz kommen. In den kommenden Tagen wird er nach Italien ausgeliefert werden und damit auch nach Südtirol.„Bis Ende dieser Woche wird der Novavax-Impfstoff in Italien eintreffen, wir werden etwas mehr als eine Million Dosen erhalten, die sofort an alle Regionen und autonomen Provinzen verteilt werden“, sagte der der Sonderbeauftragte der italienischen Impfkampagne, Francesco Figliuolo am Montag. „Weitere 2 Millionen Dosen werden dann im März eintreffen.“Mit dem Novavax-Impfstoff steht nun erstmals ein Tot-Impfstoff zur Verfügung – eine seit langem bekannte und genutzte Methode.Daher könnte der Impfstoff auch für Impfskeptiker interessant sein, da diese Vorbehalte gegen die neuartigen Technologien der mRNA- und Vektorimpfstoffe haben.Der Novavax-Impfstoff wird Personen ab 18 Jahren verabreicht. Die Impfung umfasst einen primären Impfzyklus mit 2 Dosen im Abstand von 3 Wochen.Laut AIFA hat Novavax eine Wirksamkeit von rund 90 Prozent bei der Verhinderung von symptomatischen Covid-19-Erkrankung – auch bei Personen über 64 Jahren. Gröbere, unerwünschte Nebenwirkungen habe es bei den Studien keine gegeben.

stol