Nun also doch nicht: Keine Maskenpflicht bei Abschlussprüfungen

„ Wir hätten uns gewünscht, dass das positive Zeichen schon früher gekommen wäre. ” — Philipp Achammer, Bildungslandesrat

Noch vor wenigen Tagen hieß es aus Rom: Beim Referendum brauche es keine Maske, bei den Abschlussprüfungen in der Schule jedoch sehr wohl – mehr dazu lesen Sie hier. Nun haben der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza und Bildungsminister Patrizio Bianchi entschieden, dass die Maskenpflicht bei den Abschlussprüfungen doch wegfallen soll. Das Tragen der Maske werde jedoch dringend empfohlen, betonen die beiden Minister.„Besser spät als nie“, sagt Südtirols Bildungslandesrat Philipp Achammer in einer ersten Reaktion zu STOL. „Zumindest was die Abschlussprüfungen betrifft, hat die Regierung nachgegeben. Der Druck der Regionen war in den vergangenen Wochen massiv. Wir hätten uns gewünscht, dass das positive Zeichen schon früher gekommen wäre, allen Kindern und Jugendlichen gegenüber. Jetzt werden wir uns im Hinblick auf die Regeln zum Schulstart entschlossen einbringen.“Was das kommende Schuljahr im Herbst anbelangt, so soll dies auf jeden Fall von Beginn an in Präsenz stattfinden, auch wenn die Infektionszahlen wieder steigen sollten, hieß es nach dem Treffen der beiden italienischen Minister.