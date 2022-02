Nun doch: Schweiz für Sanktionen gegen Russland

Da war die Kritik und der internationale Druck dann doch zu groß: Noch am Montagvormittag wollte die Schweiz keine Sanktionen gegen Russland verhängen. Dies sagte der Schweizer Bundesrat. Die Schweiz geriet wegen dieser Entscheidung weltweit stark in Kritik.Daher wohl die nun erfolgte Kehrtwende am Montagnachmittag.Die Schweiz gilt schon lange als Paradies für die Oligarchen Putins. Ganze 30 Prozent der im Ausland positionierten russischen Vermögen liegen in der Schweiz.

apa