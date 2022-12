Nun doch: Ungeimpfte Bürger müssen Strafe zahlen – Gericht urteilt über Impfpflicht

Vorhaben, die Strafe aufzuheben, wurde bislang nicht umgesetzt

Gericht entscheidet heute über Impfpflicht und Suspendierung

Am gestrigen Mittwoch lief die 6-monatige Zeit ab, die Nichtgeimpfte hatten, um zu rechtfertigen, warum sie nicht der Impfpflicht nachgegangen seien. Viele erklärten, sie seien im Zeitraum zwischen Jänner und dem 15. Juni, dem Tag an dem die Impfpflicht für 50-Jährige auslief, am Coronavirus erkrankt.Wer nicht erklären kann, warum er nicht 3 Mal geimpft ist, muss jetzt eine Strafe von 100 Euro zahlen. Die Regionen mit den meisten Nicht-Geimpften im Vergleich zur gesamten Bevölkerungszahl sind Friaul-Julisch Venetien, die Abruzzen, sowie Kalabrien.Die italienische Regierung um Giorgia Meloni hat im Oktober die Impfpflicht für Sanitäter abgeschafft. Das Vorhaben, die 100-Euro-Strafe aufzuheben – wie angekündigt wurde – wurde bisher nicht umgesetzt.Meloni hat im Umgang mit der Corona-Pandemie neue Akzente gegenüber der Vorgängerregierung um Mario Draghi gesetzt und versprochen, dass es zu keinen weiteren Restriktionen kommen wird, obwohl die Zahl der Corona-Infektionen wieder steigt.Das Verfassungsgericht in Rom entscheidet am heutigen Donnerstag über die Rechtmäßigkeit der von der Vorgängerregierung eingeführten Impfpflicht und die Suspendierung von Arbeit und Gehalt für diejenigen, die sich nicht daran gehalten haben.