Die Südtiroler Jäger investieren jedes Jahr gemeinsam mit Landwirten, Jagdaufsehern und Freiwilligen viel Zeit darin, Rehkitze und anderes Jungwild in Sicherheit zu bringen, bevor die Wiesen mit Mähmaschinen gemäht werden. <BR \/><BR \/>Immer mehr Südtiroler Jagdreviere setzen dabei auf Drohnen mit Wärmebildkameras. Der Ankauf ist jedoch kostspielig und wurde von öffentlicher Seite bisher nicht gefördert. <BR \/><BR \/>In den Jahren 2025 und 2026 konnte mit der Stiftung Sparkasse ein wertvoller Förderer gewonnen werden. In Zukunft wird nun auch das Land die Reviere unterstützen.