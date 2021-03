Nur 2 Frauen im Rat der Gemeinden: „Immer wieder dasselbe Lied“

„Mehrere Frauen hätten sich gerne in den Rat der Gemeinden eingebracht: kompetente, beherzte und einsatzfreudige Frauen“, bescheinigt Gebhard dem Gemeindenverband bezüglich der Handhabe und Organisation der heutigen Wahl „ein Armutszeugnis.“ Sich auf die Frauenquote als Grundsatzbeschluss herauszureden, sei billig.Ohne verpflichtende Quote habe die Chancengleichheit augenscheinlich keine Chance, bemerkt die SVP-Landesfrauenreferentin. „Genug der selbstgefälligen Schönwetterreden zum Tag der Frau: diese bringen uns nicht weiter, deswegen reden wir Klartext: Ohne verpflichtende Quote geht nix“, so Renate Gebhard und fordert konkrete Schritte.„Es braucht dringend eine Gesetzesänderung, in der die gerechte Vertretung beider Geschlechter im Rat der Gemeinden für alle verständlich und ohne Interpretationsspielraum festgeschrieben wird. Auch muss der Wahlmodus so angepasst werden, dass er der gerechten Geschlechtervertretung, wie vom Gesetz eigentlich vorgesehen, Rechnung trägt und eine Nichteinhaltung muss die Nichtigkeit der Wahl bzw. allfälliger Beschlüsse zur Folge haben. Damit sei auch gesichert, dass sich in Zukunft niemand mehr mit fadenscheinigen Ausreden herausreden kann“, so Gebhard abschließend.Auch der Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen zeigt sich enttäuscht über den Ausgang der Wahl zum Rat der Gemeinden.Die Präsidentin des Landesbeirates Ulrike Oberhammer macht ihrem Ärger Luft: „Obwohl die Bürgermeisterinnen durch ihre tägliche Arbeit zeigen, dass Frauen kompetent das Ruder der Gemeinden übernehmen können, hat dieser Wahlausgang gezeigt, dass Kompetenz und Motivation nicht ausreichend ist. Dieses Verhalten steht eindeutig im Widerspruch zu den Schönwetterreden, die wir zuletzt am 8. März gehört haben und in denen von offizieller Seite betont wird, dass es auch den Männern ein Anliegen ist Frauen zu finden. Oder passen die Gefundenen nicht ins Puzzle/Organigramm?“Wir brauchen eine Quote, welche bei sonstiger Nichtigkeit klar einzuhalten ist. Lächerliche Ausreden werden nicht mehr akzeptiert“, so Vizepräsidentin Donatella Califano.Fazit des Beirates: „Wenn uns erklärt wird, dass in Südtirol keine Frauen zu finden sind, die des Vertrauens der Bürgermeister würdig sind, dann ist das nicht nur eine billige, sondern auch eine beschämende Ausrede. Also, wer sucht (Mann), der findet (Frau)!“An der Online-Vollversammlung bzw. Wahl nahmen am Freitag nahezu alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie die Kommissäre der Südtiroler Gemeinden teil. Erstmals fanden die geheimen Wahlen über ein Online-Abstimmungssystem statt.Zur Stärkung des politischen Gewichts des Südtiroler Gemeindenverbandes, wurde wiederum entschieden, den Verwaltungsrat des Südtiroler Gemeindenverbandes mit dem Rat der Gemeinden gleichzuschalten.Dem 17köpfigen Gremium gehören Vertreter aller Bezirke des Landes, der Landeshauptstadt, der Kleingemeinden, der Städte Brixen und Meran sowie aller drei im Lande vertretenen Sprachgruppen an. Die Vollversammlung hat folgende Mitglieder in den Rat der Gemeinden bzw. in den Verwaltungsrat gewählt:Alber Martin, Bürgermeister Gemeinde BrennerBerger Hermann, Subkommissar Gemeinde MeranBianchi Christian, Bürgermeister Gemeinde LeifersBrunner Peter, Bürgermeister Gemeinde BrixenCaramaschi Renzo, Bürgermeister Gemeinde BozenDemetz Rolando, Bürgermeister Gemeinde WolkensteinDr. Ratschiller Erich, Bürgermeister Gemeinde TirolEpp Michael, Bürgermeister Gemeinde TrudenFattor Stefano, Stadtrat Gemeinde BozenLazzeri Roland, Bürgermeister Gemeinde SalurnOberstaller Dominik, Bürgermeister Gemeinde Welberg-TaistenRomen Paul, Bürgermeister Gemeinde JenesienSchatzer Andreas, Bürgermeister Gemeinde VahrnTappeiner Gustav Erich, Bürgermeister Gemeinde Kastelbell-TscharsWalcher Luis, Vizebürgermeister Gemeinde Bozen.Zum Präsidenten des Rates der Gemeinden und des Verwaltungsrates des Südtiroler Gemeindenverbandes wählte die Vollversammlung erneut den Bürgermeister der Gemeinde Vahrn, Andreas Schatzer.

stol/vs