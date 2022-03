Nur 300 ukrainische Flüchtlinge in Großbritannien – Kritik nimmt zu

Bislang hat das Land im Rahmen eines ausgeweiteten Visa-Programms für Familienangehörige von in Großbritannien lebenden Ukrainern lediglich 300 Flüchtlinge aufgenommen, wie aus Zahlen des Innenministeriums von Montag hervorgeht. Insgesamt gibt es demnach bislang 17.700 Anträge von Familienangehörigen, die nach Großbritannien kommen wollen.Einem BBC-Bericht zufolge sollen rund 600 Flüchtlinge in Calais an der französischen Küste des Ärmelkanals festhängen. Nach Angaben französischer Behörden sollen fast 300 Antragsteller wegen fehlender Papiere zurückgewiesen worden sein – oft mit der Aufforderung, stattdessen in Paris oder Brüssel den entsprechenden Antrag zu stellen.Trotz der bislang vergleichsweise geringen Aufnahme an Schutzsuchenden rühmte sich die britische Regierung mit dem „ersten Visa-Programm der Welt seit Präsident Putins Invasion in die Ukraine“. Die EU-Staaten nehmen Asylsuchende aus der Ukraine ohne Visa auf. Premierminister Boris Johnson betonte am Montag, es sei vernünftig, „den Überblick zu haben, wer hinein kommt und wer nicht“. Dem „Telegraph“ zufolge sollen in der Regierung bereits Sorgen darüber geäußert worden sein, Flüchtlinge könnten aus dem EU-Staat Irland unkontrolliert nach Großbritannien gelangen.Alle Berichte zum Krieg in der Ukraine finden Sie, wenn Sie auf das große Titelbild auf der STOL-Startseite klicken.

dpa