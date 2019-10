Oberbürgermeisterwahlen in Halle

„In einer solchen Zeit ist kein Platz für bunten Wahlkampfendspurt“, sagte der gemeinsame Kandidat von SPD, Grünen und Linken, der Linken-Abgeordnete Hendrik Lange.





Auch der FDP-Politiker Andreas Silbersack, der von der CDU unterstützt wird, passte seinen Wahlkampf an. Die Gesellschaft müsse jetzt in aller Konsequenz gegen Rechtsextremismus vorgehen. Der amtierende Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) wollte sich auf Nachfrage nicht zu den Auswirkungen auf die Wahl äußern. Neben Wiegand, Lange und Silbersack treten noch fünf weitere Kandidaten zur Wahl an.Am Mittwoch war es in der Stadt an der Saale zu einem rechtsextremen Anschlag gekommen. Ein Mann hatte dabei mit einer Schusswaffe um sich geschossen. Als er sich keinen Zutritt zur dortigen Synagoge verschaffen konnte, erschoss er zuerst eine 40-jährige Frau, die sich ihm näherte. Das zweite Opfer, einen Maler, erschoss der Täter an einer nahegelegenen Baustelle.

dpa