Laut Bildungsdirektor <b>Gustav Tschenett<\/b> sind solche Maßnahmen schon in anderen Ländern durchgeführt worden – „und alle aus organisatorischen Gründen gescheitert“. <BR \/><BR \/>Bereits in einem staatlichen Rundschreiben von 2010 wird empfohlen, dass eine Klasse höchstens 30 Prozent an ausländischen Schülern haben sollte. Konkret umgesetzt wurde die Empfehlung dann doch nicht – auch, weil es vielerorts in der Praxis gar nicht machbar ist, besonders in Vierteln mit sehr hohem Ausländeranteil. <h3>\r\nAchammer: Die Schwierigkeiten bei der Umverteilung<\/h3>Nun soll aber ein entsprechendes Dekret folgen ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/regierung-will-zahl-auslaendischer-schueler-auf-30-prozent-begrenzen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet)<\/a>. „Das Prinzip eines Prozentsatzes von Kindern mit Migrationshintergrund, der gut händelbar in einer Klasse ist, ist absolut nachvollziehbar“, meint Landesrat <b>Philipp Achammer<\/b>. „Eine ausgeglichene Verteilung ist sogar wünschenswert. Bei der Umsetzung liegen aber viele Tücken im Detail, so dass es fraglich ist, ob eine solche Vorgabe überhaupt umsetzbar ist.“ Theoretisch könnte man zwar eine Umverteilung von Schülern vornehmen – von einer Schule in die andere und teilweise sogar von einer Gemeinde in die andere. Dies habe man in Südtirol bereits in Einzelfällen in sehr kleinem Ausmaß gemacht – etwa zwischen Franzensfeste und Lajen. Auch in Bozen habe man vor Jahren eine funktionale Umverteilung in kleinem Ausmaß vorgenommen. Dies sei allerdings mit vielen Schwierigkeiten verbunden gewesen. <BR \/><BR \/> Mit einer Umverteilung in großem Stil würde man Kinder „aus ihren Bereichen herausreißen, wenn sie dort bereits den Kindergarten besucht haben“, gibt Achammer zu bedenken. Weiters hätte man damit einen Mehraufwand und mehr Kosten aufgrund des notwendigen Transports. Außerdem würde es wohl auch Widerstand bei Eltern geben, wenn plötzlich in ihrer Klasse aufgrund der notwendigen Umverteilung mehr ausländische Schüler dazukommen und somit der Prozentsatz an Kindern mit Migrationshintergrund bei ihnen steigt. „Zudem gibt es einige Kinder mit ausländischer Staatsbürgerschaft, die bereits eine der Landessprachen sprechen und Kinder mit italienischer Staatsbürgershaft, die keine der Landessprachen sprechen und diese wären dann nicht betroffen“, berichtet Achammer.<h3>\r\nGalateo stellt sich hinter Melonis Vorstoß<\/h3>Der Bildungslandesrat für die italienische Schule, <b>Marco Galateo<\/b>, begrüßt Melonis Ankündigung: Bereits seit einiger Zeit werde versucht, die ausländischen Schüler ausgewogen auf die Klassen zu verteilen – besonders jene Schüler, die noch zusätzlich alphabetisiert und sprachlich begleitet werden müssen. Schüler, die Unterstützung benötigen, sollen diese auch erhalten – ohne dass dadurch die anderen Schüler langsamer vorankommen.<h3>\r\nAlfreider: Gleiche Prozentregel für alle undenkbar<\/h3>Für den ladinischen Schul-Landesrat <b>Daniel Alfreider<\/b> ist es hingegen „undenkbar, eine gleiche Prozentregel für alle Schulen festzulegen“. Südtirol habe sehr viele kleine und unterschiedliche Schulen. wo man das Thema Schule für Schule angehen müsse. <h3>\r\nTschenett: In großen Städten nicht machbar<\/h3>Bildungsdirektor <b>Gustav Tschenett<\/b> gibt zu bedenken, dass eine Umverteilung von Schülern in Städten wie Mailand oder Neapel nicht umsetzbar ist. Zudem dürfte es auch beispielsweise Widerstand bei Eltern geben, wenn ihre Kinder aufgrund der Umverteilung nicht mehr dort in die Schule gehen dürfen, wo sie diese zu Fuß erreichen, sondern ganz woanders, nur damit die Quote erfüllt wird. Nicht leicht umsetzbar werde es auch sein, von den Eltern von schwer integrierbaren Ausländer-Kindern zu verlangen, dass sie Deutsch oder Italienisch lernen. Denn manche Eltern sind Analphabeten, berichtet Tschenett.<BR \/><BR \/>SVP-Sekretär <b>Harald Stauder<\/b>, Vorsitzender der SVP-Arbeitsgruppe Schule, meint: „Es wird sehr gute Detailplanung brauchen um etwas Gutes daraus zu machen. Wir werden uns das im Detail anschauen und sehen, ob dies im Detail Vorteile für die Schule in Südtirol bringt. Ob eine Sprachstandserhebung mit angedacht ist, weiß ich nicht, dies wäre eventuell diskutierenswert“, meint Stauder.