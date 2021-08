„Ocean Viking“ mit 550 Bootsmigranten darf in Sizilien anlegen

Das Schiff „Ocean Viking“ mit etwa 550 Bootsmigranten an Bord darf in Sizilien anlegen. Die italienischen Behörden wiesen dem Schiff den Hafen von Pozzallo im Südosten der Insel zu, wie die Organisation SOS Méditerranée am Samstag mitteilte.