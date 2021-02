„Ocean Viking“ rettet 240 Migranten

Am Donnerstagnachmittag brachte das Schiff 116 Personen in Sicherheit, die sich an Bord eines Schlauchbootes befanden.Zu den Geretteten zählten auch 9 Kinder, teilte die Crew des Schiffes per Twitter mit.Davor hatte das Rettungsschiff bereits 121 Personen gerettet. Diese hatten sich rund 30 Seemeilen vor der libyschen Stadt Al Khoms an Bord eines Schlauchbootes in internationalen Gewässern befunden.Zu den Überlebenden zählten auch 2 Kleinkinder, twitterte die Crew des Schiffes am Donnerstag. Noch unklar ist, wo das Schiff mit den Migranten landen wird.In Libyen herrscht seit fast 10 Jahren Bürgerkrieg. Das Bürgerkriegsland hat sich zu einem der wichtigsten Transitland für Geflüchtete auf dem Weg nach Europa entwickelt.

apa