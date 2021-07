Ocean Viking rettet 57 Migranten im Mittelmeer

Zu den geretteten Personen zählten 8 Frauen, 11 Minderjährige und 5 Kinder unter 12 Jahren, teilte die NGO mit. Auf der süditalienischen Insel Lampedusa trafen indes in der Nacht auf Samstag erneut 99 Migranten an Bord von 6 Booten ein.Vor ihrer Ankunft befanden sich 1137 Personen im Hotspot der Insel, der eine Kapazität von maximal 250 Personen hat. 28.515 Migranten sind seit Anfang 2021 nach Seefahrten über das Mittelmeer in Süditalien eingetroffen. Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 13.623 gewesen, teilte das italienische Innenministerium am Samstag mit.Von den Küsten Libyens und Tunesiens versuchen immer wieder Migranten, in Booten auf EU-Gebiet zu gelangen. Ihre Ziele sind oft Malta oder Italien. Die oft überfüllten Boote geraten hin und wieder in Seenot, kentern und die Menschen verlieren ihr Leben. Die Vereinten Nationen schätzen die Zahl der Migranten, die in diesem Jahr bisher im zentralen Mittelmeer starben, auf etwa 930.

apa