Öffentlicher Dienst: Beamte werden benotet

Geplant ist die Festlegung einer „Mindestschwelle“ bei der Benotung, unterhalb der keine „zusätzliche“ Vergütung an den Mitarbeiter gezahlt werden kann, heißt es in der Richtlinie für die Vertragsverlängerung für den 3-Jahreszeitraum von 2022 bis 2024.5,5 Milliarden für die öffentliche Verwaltung werden im Rahmen des Haushaltsgesetzes 2024 locker gemacht. Damit sind Gehaltserhöhungen für Beamte zwischen 170 bis 190 Euro brutto pro Monat verbunden.„Die Beamten sollen und müssen zunehmend dazu angeregt werden, in der Logik der Produktivität zu arbeiten – und zwar mit einem immer höheren Maß an Autonomie und Verantwortung“, heißt es in der Richtlinie, die vom Minister für die öffentliche Verwaltung, Paolo Zangrillo (Forza Italia), entworfen worden ist. Diejenigen Beamten mit den höchsten Bewertungen werden dann bei den Gehaltserhöhungen bevorzugt.