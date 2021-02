Öffentlicher Nahverkehr: Mehr Fahrten, mehr Sicherheit

Um die Potenzierung der Schülerfahrten, die verschärften Sicherheitsvorkehrungen in den Bussen und Zügen und die Planung der nächsten Schritte ging es am Montag bei einem Treffen zum öffentlichen Nahverkehr. Am Treffen haben neben Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, Abteilungsdirektor Martin Vallazza und Vertreter der Konzessionäre und Gewerkschaften teilgenommen.Mobilitätslandesrat Alfreider sagt dazu: „Dank der guten Zusammenarbeit zwischen der Abteilung, den Konzessionären und den Gewerkschaften hat die Potenzierung der Schülerfahrten seit Jänner gut geklappt. Es gibt immer wieder Situationen, in denen Nachbesserungen notwendig sind. Aber alle Beteiligten haben das Möglichste getan, damit der Dienst seit Beginn gut funktioniert.“Neben den insgesamt 400 Potenzierungsfahrten habe man auch die Sicherheit erhöht. „Es werden mehr Mitarbeiter im Security-Bereich eingesetzt, die streng kontrollieren, dass die Regeln eingehalten werden“, sagt Alfreider.Weitere Themen der Sitzung waren eine frühe Bereitstellung von Impfdosen für Busfahrer, Schaffner und Zugbegleiter sowie die Planung der nächsten Schritte für die kommenden Wochen.

stol/lpa