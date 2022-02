Österreich: Ende der Maskenpflicht und Lockerungen in den Schulen

Seit Montag muss in österreichischen Schulen am Sitzplatz keine Maske mehr getragen werden: Eine Woche nach den Volksschulen fiel am Montag auch in den anderen Schulen die Maskenpflicht. Außerdem sind auch Schulveranstaltungen wie Wandertage, Exkursionen oder Skikurse wieder möglich.