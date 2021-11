Österreich gedenkt Opfer des Anschlags in der Wiener Innenstadt

Die Gedenkveranstaltung findet am späten Nachmittag in der Ruprechtskirche statt. Teilnehmen werden unter anderem der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und weitere Vertreter der Bundesregierung, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und Kardinal Christoph Schönborn.Das Gedenken, das um 16.45 Uhr beginnt, wird musikalisch von den jungen Musikerinnen der Gruppe „Weil ma glaubn“ begleitet werden. Sie probten in der Stunde des Anschlages vor einem Jahr in der Ruprechtskirche. Der Attentäter war nur wenige Meter von der Kirche entfernt am Ruprechtsplatz von Einsatzkräften der Polizei erschossen worden, nachdem er 4 Passanten getötet hatte. Da die Kirche recht klein ist, ist die Teilnehmerzahl an der Veranstaltung streng begrenzt. ORF und APA übertragen das Gedenken live. Auch die Stadt Wien plant ein Gedenken im kleinen Rahmen. Bei dem im vergangenen Februar enthüllten Gedenkstein am Desider-Friedmann-Platz wird dabei ein Kranz niedergelegt.

apa/stol