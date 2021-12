Österreich: Klimaticket soll es bald auch elektronisch geben

Seit 26. Oktober wurden zum Stichtag 20. Dezember 133.999 Klimatickets verkauft, davon 4092 mit Familienaufschlag. 73.214 waren klassische Tickets, 38.210 Jugendtickets, 20.794 Seniorentickets und 1781 Spezialtickets. Nach Bundesländern betrachtet wurden mit fast 43.000 die meisten Klimatickets in Wien verkauft, gefolgt von Niederösterreich mit 36.500 Tickets und Oberösterreich mit 21.350. In der Steiermark waren es 8400, in Tirol und Salzburg jeweils rund 7000, im Burgenland und in Kärnten jeweils 3600. Vorarlberg ist mit knapp 3000 Schlusslicht. Dazu kommen noch die Flächentickets in den Bundesländern. Konkrete Zahlen dazu gibt es aber noch nicht. Auch im Ausland gab es Klimaticket-Verkäufe und zwar 840. Auch einige Südtiroler, besonders Studenten, kauften sich ein Klimaticket.„Das Projekt zeigt sehr schön, wie Klimaschutz funktionieren kann. Es geht darum, dass Klimaschutz so einfach, günstig, bequem, effizient und modern wie nur möglich wird“, freute sich die Ministerin über das große Interesse. Und sie kündigte an, dass das Ticket bald auch digital verfügbar sein wird.

apa