Österreich: Mögliche weitere Maßnahmen werden am Freitag besprochen

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen berichtete nach Gesprächen, dass das Gesundheitspersonal „an seiner Belastungsgrenze“ sei - und man einhellig festgestellt habe, dass es „rasch effektive Maßnahmen braucht, um die drohende Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern“.Mediziner und Pflegepersonal aus ganz Österreich hätten ihm die dramatische Situation in den Krankenhäusern und Intensivstationen geschildert, berichtete der Bundespräsident auf Twitter - und dankte dem Gesundheitspersonals, das „tagtäglich um das Leben der Erkrankten kämpft“.Intensive Gespräche mit Experten führte am Mittwoch auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Besonders der Bericht der Intensivmediziner habe deutlich gemacht: „Die aktuelle Lage ist dramatisch, speziell in Salzburg & Oberösterreich“, gab er ebenfalls via Twitter bekannt. Das Prognosekonsortium rechne nicht mit einer zeitnahen Trendumkehr.Am Mittwoch wurde mit 14.416 Neuinfektionen in Österreich ein neuer Rekordwert vermeldet. Damit lag man weit über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (12.164 Fälle). In den Intensivstationen wurden am Mittwoch 486 Corona-Patienten behandelt - um 73 mehr als vor einer Woche.Aus den Bundesländern, die in dieser Woche allesamt aus eigenen Stücken ihre Regeln verschärften (vor allem bei der Maskenpflicht) wurden neuerlich Rufe nach einheitlichen Vorgaben laut.Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sagte, er erwarte sich von den Gesprächen bei der LH-Konferenz, dass man zu einer gemeinsamen Linie finde. „Ich will nicht in die Situation kommen wie andere Bundesländer“, antwortete er auf eine Frage zu weiteren möglichen Ausgangsbeschränkungen. Die Rathauskorrespondenz titelte daraufhin in ihrer Aussendung: „Wiens Bürgermeister Ludwig schließt weiteren Lockdown nicht aus.“Der Ruf nach Ausgangsbeschränkungen für alle wurde am Mittwoch von unterschiedlichen Seiten lauter. „Es geht sich sonst nicht mehr aus“, sagte etwa der leitende Oberarzt der Notfallaufnahme in der Klinik Donaustadt (ehemals SMZ Ost), Rainer Thell. Man könne damit nicht mehr bis Ende November warten. Ohne einen „kurzen, harten Lockdown, um die Zahlen massiv nach unten zu bringen“, werde es vermutlich nicht gehen, meinte auch der Mikrobiologe Michael Wagner.Das Prognose-Konsortium erklärte am Mittwoch, dass die vor 10 Tagen in Kraft getretene 2G-Regelung vor allem in den am stärksten betroffenen Bundesländern keine ausreichende Bremswirkung auf das epidemiologische Geschehen habe. Es müsse befürchtet werden, dass die intensivmedizinischen Kapazitäten für Covid-19-Patientinnen und -Patienten in naher Zukunft nicht mehr reichen - und zwar in sämtlichen Bundesländern.Der Virologe Andreas Bergthaler drängte im ORF-Interview auf weiterreichende Maßnahmen: „Es gibt keine Zeit für Geplänkel, wir müssen jetzt handeln“, sagte er. Österreich sei mittlerweile eines der 3 Länder weltweit mit den höchsten Inzidenzen. Man sei „mittlerweile in einer Situation, wo es Maßnahmen braucht, die Kontakte massiv zu reduzieren“. Seitens der Politik wäre eine Festlegung geboten, was das Ziel ist: „Wollen wir das Gesundheitssystem schützen oder lassen wir eine Durchseuchung der Bevölkerung zu?“ Eine Impfpflicht brächte akut wenig, denn: „Das Dach brennt, wir müssen löschen.“Auch seitens der Wirtschaft mehrten sich die Stimmen für schärfere Maßnahmen. „Aus touristischer Sicht wäre ein harter Lockdown wahrscheinlich das, was jetzt absolut notwendig wäre“, sagte Wifo-Experte Oliver Fritz. Die ehemalige Obfrau der Bundessparte Tourismus in der Wirtschaftskammer (WKÖ), Petra Nocker-Schwarzenbacher, plädierte im ORF „klar für einen Lockdown“. Und auch der Salzburger Hotelier und frühere NEOS-Politiker Sepp Schellhorn sprach sich im ORF-Radio fürs temporäre Zusperren aus - „damit wir Weihnachten halbwegs wieder aufsperren können“. Der Vizepräsident der Hoteliervereinigung, Walter Veit, lehnte hingegen im ORF-Radio derartige Maßnahmen ab, dies wäre „der schlimmste Weg“.„Sofortige Maßnahmen“ zur Eindämmung der Pandemie forderte am Mittwoch die Österreichische Krebshilfe, konkret einen „Lockdown für geimpfte und ungeimpfte Menschen in ganz Österreich - zumindest in den Bundesländern Oberösterreich und Salzburg“. Denn noch nie zuvor habe es in Österreich die Situation gegeben, „dass KrebspatientInnen fürchten mussten, nicht entsprechend medizinisch versorgt zu werden“.

apa