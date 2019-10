Österreich verlängert Grenzkontrollen nach Südosten bis Mai

Das kündigte Innenminister Wolfgang Peschorn am Dienstag an. „Wir werden den Umständen Rechnung tragen und unsere Grenzkontrollen, die wir jetzt schon an den Grenzen zu Ungarn und Slowenien durchführen, auch fortführen“, so Peschorn.





Zunächst werden die Kontrollen ab Mitte November für sechs Monate bis Mitte Mai 2020 verlängert. „Es hat sich gezeigt, dass wenn Grenzkontrollen im Herzen Europas durchgeführt werden, sie einen positiven Effekt auf die Migrationsbewegungen haben - insbesondere auf die kriminellen Schlepper. Das muss man also fortführen“, sagte Peschorn im Gespräch mit ORF und APA.Die Notwendigkeit sei insbesondere auch gegeben, weil Deutschland die Grenzkontrollen gegenüber Österreich eingeführt habe, betonte der heimische Minister. Wie Deutschland ließ auch Peschorn aktuell offen, ob die Grenzkontrollen später noch einmal verlängert werden könnten.

apa