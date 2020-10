Österreichischer Botschafter besucht Südtiroler Landtag

Nach einem Rundgang im Plenarsaal und der Eintragung ins Gästebuch des Landtags unterhielten sich Noggler und Kickert, der vom österreichischen Generalkonsul in Mailand Clemens Mantl begleitet wurde, über aktuelle Themen, die Österreich und Südtirol betreffen, unter anderem die jeweilige politische Lage in Wien, Rom und Bozen.Es wurde auch über die Entwicklung der Pandemie sowie ihre wirtschaftlichen Folgen gesprochen, die wieder zunehmend Anlass zur Sorge gäben.Auch ein Besuch in der SVP-Zentrale in Bozen stand auf dem Terminkalender des Botschafters. Dort wurde er gemeinsam mit dem Österreichischen Generalkonsul Clemens Mantl von SVP-Obmann Philipp Achammer und Landessekretär Stefan Premstaller begrüßt.

