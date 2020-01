ÖVP erobert SPÖ-Hochburgen in Niederösterreich

In Wiener Neustadt wurde die ÖVP mit starken Zuwächsen auf 45 Prozent erstmals überhaupt die Nummer eins und überholte die SPÖ, die nur noch 26 Prozent erreichte.





Auch in der Bezirkshauptstadt Gmünd legte die ÖVP stark zu auf knapp 60 Prozent und holte erstmals Platz eins vor der SPÖ, die auf 30 Prozent abstürzte.Und auch in Amstetten landete die ÖVP mit knapp 43 Prozent klar vor der bisher dominierenden SPÖ.Nicht gewählt wurde unter anderem in St. Pölten, Krems und Waidhofen a.d. Ybbs.

apa