ÖVP-Triumph in der Steiermark, SPÖ-Minus und FPÖ-Absturz

Die ÖVP, die mit Hermann Schützenhöfer zwar den Landeshauptmann stellt, bei der letzten Wahl 2015 aber knapp hinter der SPÖ nur auf Platz zwei gekommen war, löst damit die Sozialdemokraten von Platz 1 ab. Sie liegt laut der ARGE-Hochrechnung von 16 Uhr (Auszählungsgrad: rund 74 Prozent) etwa 12 Prozentpunkte vor der SPÖ.





SPÖ und FPÖ verbuchen bei der Landtagswahl am Sonntag starke Verluste. Die Sozialdemokratie kommt demnach auf 24,4 Prozent (2015: 29,3), die Freiheitlichen sackten auf 16,8 Prozent ab (2015: 26,8).Über satte Zugewinne dürfen sich die Grünen freuen, die in der Hochrechnung mit 11,5 Prozent ausgewiesen werden. Das bedeutet ein Plus von 4,8 Prozentpunkten gegenüber 2015.Den Landtags-Einzug geschafft haben dürften NEOS und KPÖ. Die Pinken liegen laut der Hochrechnung bei 5,5 Prozent (+2,9), die KPÖ bei 5,4 (+1,2). Die Sperrklausel bei der Steiermark-Wahl ist ein Grundmandat in einem der 4 Wahlkreise. Beide Parteien werden dies laut der Einschätzung der Experten der ARGE Wahlen in Graz oder Graz-Umgebung schaffen.Die Hochrechnung beinhaltet bereits eine Briefwahl-Schätzung der ARGE Wahlen. Von den rund 103.000 für die Landtagswahl ausgegebenen Wahlkarten dürften in etwa 90.000 tatsächlich genutzt worden und gültig sein. Diese Stimmen werden erst am Montag ausgezählt.

apa