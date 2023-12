Offener Brief: Biologenvereinigung sieht „beunruhigende Entwicklung“

Der von Norbert Dejori unterzeichnete Brief richtet sich an den Landeshauptmann und die SVP: „Ihre Ankündigung Koalitionsverhandlungen mit Parteien aufzunehmen, die die Errungenschaften der Wissenschaft leugnen, sehen wir in Angesicht der Klima- und der Biodiversitätskrisen, die auch lokal große Auswirkungen auf die Menschen in Südtirol haben werden, als höchst beunruhigend.“Da der Klimaplan rechtlich noch nicht bindend sei, werde es in naher Zukunft nötig sein, Gesetze zur Umsetzung der Maßnahmen zu erlassen. „Auch bei der Biodiversitätskrise sind wichtige gesetzliche Schritte nötig, um die für uns Menschen lebenswichtige biologische Vielfalt zu erhalten. Beides ist nur mit Parteien möglich, die die Wissenschaft und die Wichtigkeit der Natur für uns Menschen anerkennen“, heißt es in de Brief.Die Biologenvereinigung fordert dazu auf, eine Mehrheit zu bilden, die eine ökologische, sozial und wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung unseres Landes ermögliche.