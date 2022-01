Ohne Grünen Pass keine „Tschiggn“

Doch der Reihe nach: Bereits seit Jahresende steht fest, dass ab 20. Februar die 3G-Regel für alle körpernahen Dienste greift. Zum Friseur oder Schönheitspflegerin darf also nur mehr, wer geimpft, genesen, getestet ist.3G gilt ab 1. Februar auch für den Zutritt zu Banken, Versicherungen, öffentlichen Ämtern, Post und Geschäften. Gestern Abend hat der Staat die Liste jener Läden beschlossen, die davon ausgenommen sind. Dazu zählen laut „Corriere della sera“ die Lebensmittelgeschäfte vom Tante-Emma-Laden bis zum Supermarkt, dem Getränkehandel und dem Fischladen. Keinen Grünen Pass braucht es zudem für das Tanken an Tankstellen sowie für den Gang in Apotheken und Para-Apotheken.Immer laut „Corriere della Sera“ wird der Grüne Pass hingegen für Tabaktrafiken zur Vorschrift, die sich nicht im Freien befinden, wie Kioske. Geimpft, genesen oder getestet heißt es zudem für den Zutritt zu Buchhandlungen. Zur Erinnerung: Im Lockdown zählten diese Betriebe immer als „essenziell“ und waren von Beschränkungen ausgenommen.Tierfreunde unter den Ungeimpften können aufatmen: Sie dürfen weiter ohne Test Tierfutter einkaufen.

bv