Der Dieselpreis könnte in Südtirol noch deutlich höher liegen als derzeit. Nach Berechnungen der italienischen Verbraucherschutzorganisation Unione Nazionale Consumatori (UNC) würde der Liter Diesel ohne den derzeit gewährten Nachlass auf die Verbrauchssteuer auf Basis der aktuellen Preise auf den Autobahnen 2,411 Euro kosten. Auf den übrigen Straßen wären es 2,340 Euro pro Liter.<BR \/><BR \/>Besonders deutlich zeigt sich die Situation im Regionenvergleich: Südtirol käme ohne den Steuerrabatt auf 2,385 Euro pro Liter und damit auf den höchsten Wert in ganz Italien. Dahinter würden Kalabrien und Sizilien mit jeweils 2,364 Euro folgen. Friaul-Julisch Venetien läge mit 2,358 Euro auf Rang vier.<BR \/><BR \/>Die Zahlen hat die UNC auf Grundlage der vom italienischen Ministerium für Unternehmen und Made in Italy (Mimit) veröffentlichten und am 8. September aktualisierten Kraftstoffpreise errechnet.