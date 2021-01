Ohne Vorwarnung: Viertel in Hongkong abgeriegelt

Die in den Vierteln lebenden Menschen werden auf das Coronavirus getestet.In der Nacht auf Mittwoch riegelte die Polizei mehrere Mietshäuser in Yau Ma Tei ab.Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam erklärte, dies sei notwendig, um sicherzustellen, dass die Menschen ihre Häuser nicht verlassen, um einem Test zu entgehen.„Ich danke den Bewohnern im Sperrgebiet für ihre Kooperation“, schrieb sie am Mittwoch.Bei dem Einsatz am Dienstagabend seien etwa 330 Menschen in 20 Häusern auf das Coronavirus getestet worden, dabei sei ein Infektionsfall festgestellt worden. Wie die Behörden mitteilten, könnten in den kommenden Tagen weitere Abriegelungen nötig sein.Die chinesische Sonderverwaltungszone hat aufgrund rigoroser Maßnahmen bisher nur rund 10.000 Corona-Infektionen und etwa 170 Todesfälle registriert. In den vergangenen Wochen kam es jedoch besonders in ärmeren Viertel immer wieder zu Ausbrüchen.Obwohl Hongkong als eine der reichsten Städte weltweit gilt, ist die Kluft zwischen Arm und Reich dort besonders groß. Aufgrund der horrenden Mietpreise leben häufig zahlreiche Menschen auf engstem Raum zusammen.

apa