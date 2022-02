Oligarchen und Günstlinge: Der lasche Kampf gegen das russische Geld

Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine wollen westliche Regierungen den Günstlingen und Oligarchen nun mit gezielten Sanktionen auf den Leib rücken und Putins Herrschaftssystem damit im Kern treffen – doch Experten zweifeln an der Ernsthaftigkeit dieser Absicht.„Es ist meiner Meinung nach nicht vorstellbar, dass eine Regierung noch mehr tun könnte, um korrupte russische Gelder aufzustöbern“, beteuerte der britische Premier Boris Johnson kürzlich im Unterhaus in London über die eigenen Bemühungen und erntete dabei viel Häme von den Oppositionsbänken.London verhängte in dieser Woche Sanktionen gegen gerade einmal 8 russische Superreiche und Putin-Vertraute. Und nach Ansicht von Kritikern sind ausgerechnet diejenigen, denen das am meisten wehtun würde, verschont geblieben. Die britische Hauptstadt wird teilweise als „Londongrad“ verspottet, weil sich russische Oligarchen dort so wohlfühlen und fleißig Geld waschen.Der Organisation Transparency International zufolge sind in Großbritannien Immobilien im Wert von 1,5 Milliarden Pfund (rund 1,8 Milliarden Euro) im Besitz von russischen Staatsbürgern, denen Korruption vorgeworfen wird. Allein ein Viertel davon befindet sich im Londoner Regierungsviertel Westminster. Das Kapital von Firmen, die im Vereinigten Königreich registriert sind und mit russischen Korruptions- und Geldwäschefälle in Verbindung steht, beläuft sich demzufolge auf umgerechnet rund 98 Milliarden Euro.Der britische Journalist und Autor Oliver Bullough, der sich seit Jahren mit Geldwäsche und korrupten Eliten auseinandersetzt, ist von den bisherigen Sanktionen enttäuscht. Er glaubt nicht, dass die richtigen Personen getroffen werden und hält die westlichen Sanktionen gegen Einzelpersonen allesamt für zu lasch.„Der größte Teil des Reichtums in Russland gehört einer sehr kleinen Gruppe von Leuten und wir wissen, wer das ist“, sagt er im dpa-Gespräch und weist auf eine Liste des inhaftierten russischen Oppositionellen Alexej Nawalny mit den Namen von 35 Oligarchen und Putin-Vertrauten hin und fordert, auch das Vermögen von deren Familien einzufrieren. Was die Politik von entschlossenerem Handeln abhalte, sei das gute Geschäft, das sie und Superreiche aus anderen Ländern dem Finanzzentrum in der Londoner City und anderen Branchen bescherten.Auch Expertin Elisabeth Schimpfössl, die an der Aston University in Birmingham lehrt, hält die Sanktionen nicht für ausreichend. Nur wenn eine „kritische Masse“ an Personen aus dem Umfeld Putins und anderen Oligarchen davon betroffen sei, habe man die Chance, damit das Verhalten des russischen Präsidenten zu beeinflussen, sagt sie im dpa-Gespräch. Auch Putin sei auf deren Unterstützung angewiesen und könne keine allzu große Unzufriedenheit riskieren.Doch ein weiteres Problem ist, dass es gerade in Großbritannien den Oligarchen besonders einfach gemacht wird, ihren Besitz mithilfe von Briefkastenfirmen und Strohmännern zu verschleiern. Angaben werden von den Handelsregistern so gut wie nicht geprüft. Johnson versprach kürzlich, diese Lücke zu schließen, doch ähnliche Versprechen gibt es schon seit Langem. Passiert ist bislang nichts.Was die Glaubwürdigkeit von Johnsons Tory-Partei nicht erhöht, ist die Tatsache, dass sie gerne Geld von großzügigen Spendern mit Russland-Bezug entgegennimmt. Umgerechnet rund 2,3 Millionen Euro soll die Partei seit Johnsons Amtsantritt 2019 nach Berechnungen der Labour-Partei von russischen Staatsbürgern oder von Personen mit engen Geschäftsbeziehungen nach Russland erhalten haben. Offiziell sind die Spender alle auch Briten, denn eine großzügige „goldene“ Visa-Regelung bahnte den Superreichen bis vor kurzem einen einfachen Weg zur doppelten Staatsbürgerschaft.Doch es ist nicht nur Großbritannien: Auch die Schweiz ist ein besonders wichtiger Finanzplatz für Russen. Nach Zahlen der Nationalbank lagen 2021 auf Schweizer Konten russische Vermögenswerte im Wert von rund 15 Milliarden Franken (14,5 Milliarden Euro). Jedes Jahr sollen weitere Milliardenbeträge in die Schweiz fließen. Zudem werden nach Schätzungen 80 Prozent von Russlands Rohstoffen in der Schweiz gehandelt. Oligarchen wie der Putin-Freund Gennadi Timtschenko leben in der Schweiz.

apa