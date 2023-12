Olympia: Sportminister schließt Bob-Bewerbe im Ausland aus

„Die Bobbahn wird in Italien liegen. Wir müssen uns noch etwas gedulden, aber die Lösung wird im Jänner vorliegen“, versicherte Abodi. Damit ist die Variante Igls nicht mehr im Spiel. Die Anpassungsarbeiten, die ungeachtet eines Neubaus in Cortina vonnöten wären, würden etwa 27 Millionen Euro kosten.Zuvor hatte sich der italienische Infrastrukturminister Matteo Salvini innerhalb der Regierung für den Bau einer neuen Bahn in Cortina d'Ampezzo stark gemacht. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte einen Neubau allerdings ausgeschlossen, wenn es keinen tragfähigen Plan zur Nachnutzung gibt.Im Gespräch ist auch die Renovierung der Olympiabahn im Wintersportort Cesana, die allerdings seit 2011 stillgelegt ist. Zuletzt wurde auch über eine Verlegung der Wettbewerbe nach Österreich, wo Innsbruck-Igls parat stünde, Deutschland oder in die Schweiz diskutiert.