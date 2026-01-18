Aus Gletscherwasser im Schnalstal geformt: Ein Violoncello aus Eis steht im Zentrum eines besonderen Konzertabends, mit dem die Stiftung Haydn im Januar 2026 in Bozen und Trient den Fackellauf der Olympischen und Paralympischen Winterspiele Milano–Cortina 2026 begleitet.<BR \/><h3>\r\nAmerikanischer Eiskünstler und Geigenbauer baute Eis-Cello <\/h3>\r\nDas Streichinstrument aus Gletschereis wird vom international renommierten Cellisten und Komponisten Giovanni Sollima gespielt. Das Violoncello wurde vom amerikanischen Eiskünstler und Geigenbauer Tim Linhart aus Gletscherwasser gefertigt – hoch oben im Schnalstal, auf 2.845 Metern Meereshöhe. <BR \/><BR \/>Gemeinsam mit dem Haydn Orchester von Bozen und Trient präsentiert Sollima sein eigens für dieses Instrument geschriebenes Werk The N-Ice Cello für Violoncello aus Eis und Streichorchester. Der Solist spielt dabei in einer transparenten Kuppel, die das empfindliche Instrument schützt und die besondere räumliche Inszenierung im Konzertsaal bestimmt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262490_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Das Konzert Ice-Cello findet am 27. Januar 2026 um 20.30 Uhr im Waltherhaus Bozen als Flame After Hour im Anschluss an den Olympischen Fackellauf statt. Den Abschluss des Abends bildet die Sinfonie Nr. 41 „Jupiter“ von Wolfgang Amadeus Mozart, das letzte sinfonische Werk des Salzburger Komponisten. Die musikalische Leitung übernimmt Marco Mandolini, Konzertmeister des Haydn Orchesters. Das künstlerische Konzept des Projekts stammt von Corrado Bungaro. Wiederholt wird das Konzert am 29. Januar 2026 im Teatro Sociale Trient.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262493_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Projekt ist Teil des offiziellen Begleitprogramms zum Olympischen Fackellauf und entsteht in Zusammenarbeit mit den Städten und Provinzen Bozen und Trient. Tickets für das Konzert Ice-Cello am 27. Januar 2026 sind online unter www.haydn.it sowie an der Theaterkasse des Stadttheaters Bozen erhältlich.<BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73069432_listbox" \/>