Omikron befällt erst den Rachen: Südtirol hält an Nasentest fest

Mit 2 bis 3 Tagen ist die Inkubationszeit bei Omikron 2 Tage kürzer als bei Delta. Zudem geht die Virenlast in Bronchien, aber weniger in die Lungen. Mit Nasentests lässt sich Omikron Studien zufolge langsamer nachweisen. Trotzdem sieht der Sanitätsbetrieb keinen Grund, die Teststrategie zu ändern. „Virologen überprüfen die Wirksamkeit unserer Tests 2 Mal pro Woche und haben auf keine gravierenden Mängel hingewiesen“, so Generaldirektor Florian Zerzer.„Wir kämpfen nicht nur gegen Omikron. Auch Delta ist stark vorhanden – und diese Fälle findet der Nasentest blitzschnell“, sagt Dr. Patrick Franzoni. Auch sonst fische der Nasentests viele heraus. In Apotheken nach Antigentests zu fragen, die den Rachen einbeziehen, sei gut. „Was Sache ist, wissen wir aber erst in einigen Wochen, wenn große Datensätze vorliegen.“

bv