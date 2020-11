Open Arms: Boot mit 100 Migranten im Mittelmeer umgekippt

„Dies ist, was geschieht, wenn man Menschen tagelang im Meer sich selbst überlässt“, kritisierte die Hilfsorganisation, die ein Foto des Schlauchbootes mit den Menschen im Wasser postete.Die Hilfsorganisation „Alarm Phone“ hatte zuvor berichtet, dass sich 275 Migranten an Bord von 4 Booten im zentralen Mittelmeer befinden.Von einem Boot mit 80 Personen an Bord, die in der Nacht auf Mittwoch in internationalen Gewässern um Hilfe gebeten hatte, habe die Organisation den Kontakt verloren.2 weitere Boote mit 75 bzw. 100 Menschen an Bord befinden sich demnach in maltesischen Gewässern, doch für sie sei keine Hilfe in Sicht, kritisierte die Organisation.

apa