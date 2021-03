„Open Arms“ bringt Schwangere in Sicherheit

Die „Open Arms“ fährt demnach mit nun 217 verbleibenden Migranten weiter auf der Suche nach einem sicheren Hafen. Die in Seenot geratenen Menschen waren in den Tagen zuvor bei mehreren Rettungsaktionen an Bord geholt worden. Darunter waren auch viele Kinder, wie „Open Arms“ weiter schrieb.Seit vergangenem Donnerstag ist die Crew auf ihrer 82. Mission im zentralen Mittelmeer unterwegs.

dpa