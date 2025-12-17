Das Oberste Gericht in Rom lehnte den Einspruch der Staatsanwaltschaft von Palermo gegen Salvinis Freispruch in erster Instanz ab.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft hatte dem heutigen Verkehrsminister zur Last gelegt, 2019 in seiner Zeit als Innenminister das Schiff einer Hilfsorganisation mit 147 Migranten an Bord wochenlang am Einlaufen in den Hafen der Insel Lampedusa gehindert zu haben. Der Vorsitzende der rechten Regierungspartei Lega gehört zu den zentralen Figuren der Koalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.<h3>\r\nSalvinis Anwältin zufrieden<\/h3>„All dies bestätigt, dass ein Verfahren in Gang gesetzt wurde, das niemals hätte begonnen werden dürfen“, kommentierte Salvinis Anwältin, die Senatorin der Lega Giulia Bongiorno.<BR \/><BR \/>Nach einem mehr als drei Jahren langen Prozess vor einem Gericht in Palermo war Salvini im Dezember 2024 von einem Gericht in Palermo vom Vorwurf der Freiheitsberaubung und des Amtsmissbrauchs freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre beantragt.