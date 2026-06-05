„Die Erleichterung ist groß – vor allem mit Blick auf die fünf Betroffenen, ihre Familien und ihr persönliches Umfeld“, betont Steger als Reaktion auf die Entlassung aus der U-Haft <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/alpenkohle-ueberwachungsgericht-hebt-u-haft-auf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Steger zeigt sich weiterhin von der Unschuld der Betroffenen überzeugt: „Ich kenne nahezu alle persönlich – als verlässliche, redliche und unbescholtene Bürger. Gerade deshalb bin ich überzeugt, dass sich die erhobenen Vorwürfe vollständig aufklären lassen“, so der SVP-Obmann.<h3>\r\n„Frage, ob hier mit der gebotenen Verhältnismäßigkeit vorgegangen wurde“<\/h3>„Dass hier jemand bewusst rechtswidrig oder gar zur persönlichen Bereicherung gehandelt haben soll, kann ich mir nach allem, was ich über diese Personen weiß, nicht vorstellen.“<BR \/><BR \/>Kritisch beurteilt Steger hingegen die Art und Weise des Vorgehens der Ermittlungsbehörden. „Die rasche Entlassung aus der Haft wirft zumindest die Frage auf, ob hier mit der gebotenen Verhältnismäßigkeit vorgegangen wurde. Das weitere Verfahren wird Klarheit bringen müssen – sowohl hinsichtlich der Vorwürfe selbst als auch hinsichtlich der Angemessenheit der gesetzten Maßnahmen.“