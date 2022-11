Opposition empört über Verbot für Rave-Partys

„Regierungsmaßnahme schränkt das Demonstrationsrecht ein“

Wer solche Feste organisiert und unerlaubt Gebäude ohne Grund besetzt, kann mit bis zu 6 Jahren statt wie bisher zwei ins Gefängnis gehen. Für die Organisation von Ansammlungen mit mehr als 50 Menschen, „von denen Gefahr für die öffentliche Ordnung, Unversehrtheit oder Gesundheit ausgeht“, drohen Geldstrafen zwischen 1000 und 10.000 Euro, beschloss die Regierung am Montag (Lesen Sie hier mehr dazu). Am Wochenende hatte eine Technofeier in Modena mit rund 3500 Teilnehmern für Schlagzeilen gesorgt.Die zu Halloween organisierte Party hätte nach dem Willen der Organisatoren eigentlich noch bis zum Dienstag andauern sollen. Die Polizei brachte die Feiernden jedoch schon am Montag dazu, die Veranstaltung abzubrechen und nahm außerdem die Personalien Hunderter Partygäste auf.„Ich bin sehr zufrieden mit dem klaren Zeichen, das hier gesetzt wurde“, erklärte Regierungschefin Giorgia Meloni.Anders sieht die Lage die Opposition. Die Gefahr sei, dass das Kabinett künftig gegen regierungskritische Versammlungen, Gewerkschaftsproteste und politische Demonstrationen vorgehen könne. Die Regierungsmaßnahme schränke das Demonstrationsrecht ein.