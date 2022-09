Opposition gewinnt Schweden-Wahl - Andersson tritt zurück

Das oppositionelle Mitte-Rechts-Lager hat seinen knappen Vorsprung am Mittwoch auch nach der Auszählung von Auslands- und Briefwahlstimmen verteidigen können. Ministerpräsidentin Magdalena Andersson zog noch vor Abschluss der Auszählung am Mittwochabend die Konsequenzen und erklärte in einer Pressekonferenz ihren Rücktritt, meldete die Nachrichtenagentur TT.„Das Ergebnis ist klar genug“, sagte die Chefin der Sozialdemokraten. Andersson gab sich geschlagen, nachdem das Oppositionslager bei der Auszählung am Mittwoch noch einen Sitz auf 176 hinzugewinnen konnte. Das Lager Anderssons lag damit nur noch bei 173 Mandaten im neuen Reichstag. Nach Einschätzung von Statistikern war die einzige offene Frage, ob das Mitte-Rechts-Lager das 176. Mandat würde halten können. Für kompletten Mehrheitsverlust waren aber nicht mehr genug Stimmen auszuzählen, hieß es. Damit endet die sozialdemokratische Regierung Schwedens nach acht Jahren.