Opposition in Weißrussland ruft zu weiteren Streiks auf

Ungeachtet der Drohungen von Präsident Alexander Lukaschenko hat die Opposition in Weißrussland zu landesweiten Streiks aufgerufen, um Neuwahlen zu erzwingen. Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja sagte am Freitag in einer Videobotschaft an ihre Anhänger, diese sollten die Streiks fortsetzen und ausweiten und sich nicht einschüchtern lassen.