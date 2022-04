Opposition: „Ist diese Landesregierung noch handlungsfähig?“

Sven Knoll - Foto: © DLife

Eine solche Situation, wie man sie derzeit in Südtirols Politik sehe, habe er noch nicht erlebt, betont Sven Knoll von der „Südtiroler Freiheit“. „Die Politik setzt sich nicht mehr mit den Problemen der Menschen auseinander, sondern nur noch mit sich selbst.“Zudem stelle er sich die Frage: „Welche Rolle nimmt denn der Landtag noch ein?“, so Knoll. „Die Landesregierung hat in den vergangenen Jahren immer wieder Gesetze und Dekrete erlassen, ohne den Landtag miteinzubinden.“ Die Bürger würden aber nicht die Landesregierung wählen, sondern den Landtag.Die wichtigste Frage sei vor allem aber: „Gibt es überhaupt noch eine Mehrheit? Hat die Landesregierung noch eine Mehrheit?“, so Knoll. „Man weiß es nicht“, sagte er dann selbst.Zudem spreche der Landeshauptmann immer nur vom „Ich“: „Ich habe kein Vertrauen mehr, ich mache meine Wieder-Kandidatur von der Aufarbeitung der Sad-Affäre ab. Es geht aber nicht um das Ich, Herr Landeshauptmann“, sagte Knoll. „Es geht um die Probleme der Südtiroler Bevölkerung.“„Wir fordern Sie daher auf, klarzustellen, ob diese Landesregierung noch handlungsfähig ist. Es hat nach außen hin nämlich nicht mehr den Eindruck“, so Knoll.Es gebe jetzt einen Scheinfrieden, sagte der Abgeordnete des Team K, Paul Köllensperger: „Der Scheinfriede wird heute zwar halten. Aber auch nur vorübergehend“, glaubt er.Die Abgeordnete der Grünen, Brigitte Foppa, sagte an die SVP gerichtet: „Sie haben das ganze Land entzweit. Sie müssen endlich einsehen, was hier passiert ist. Es muss damit endlich Schluss sein.“Mit Kompatscher sei jemand angetreten, der ankündigte, alles modernisieren und anders machen zu wollen, sagte die Abgeordnete der Freiheitlichen, Ulli Mair. „Es wurden ein paar Köpfe ausgetauscht, ansonsten aber ist alles so wie immer: Filz und Allmachtfantasien.“ Zudem, so Mair: „Die SVP hat sich von Lobbys finanzieren lassen. Warum sollte eine Partei sich von Lobbys finanzieren lassen, wenn es nicht um die Machterhaltung und Filz geht?“, so Mair.Und weiter: „Wie soll man Ihnen ernsthaft das Saubermann-Image abkaufen, wenn ein Freund, der Vize-Obmann ist, Ihr Anwalt ist, wenn dieser der Anwalt von Landesrat Alfreider ist und wenn diese Person immer wieder als Berater für PPP-Projekte auftritt?“, sagte Mair, die damit auf die Person Karl Zeller ansprach. „Ich habe das Gefühl, dass Sie uns hier im Landtag und die Südtiroler veräppelt haben.“Und weiter: „Sie waren nie ein guter Freund von Thomas Widmann, das weiß man, Sie haben aber immer wieder betont, dass Sie gut mit Widmann zusammengearbeitet haben. Warum sollte das jetzt plötzlich anders sein, nur, weil die Öffentlichkeit diesen Sager aus dem Buch kennt? Den kennen Sie nämlich seit mehr als einem Jahr und es ist nichts passiert bis jetzt.“„Es gibt in dieser Affäre nicht Opfer und Täter“, sagte der Abgeordnete der Grünen, Hanspeter Staffler. „Es gibt in dieser Geschichte nur Täter. Deshalb sind Neuwahlen die beste Lösung, um aus dieser Situation wieder herauszukommen“, so Staffler.„Es bestehen ernsthafte Sorgen, ob diese Landesregierung noch handlungsfähig ist“, fragte sich Franz Ploner vom Team K. „Als Landeshauptmann ist es Ihre Verpflichtung, für alle Menschen in Südtirol da zu sein und nicht nur für die SVP“, sagte Ploner in Richtung des Landeshauptmanns. Er stürze mit seinem Verhalten die Südtiroler Politik in eine schwere Krise.Für mich geht es in dieser Abhör-Affäre nicht um einen Richtungsstreit, sagte der Freiheitliche Andreas Leiter-Reber. „Es geht schlicht und einfach um die Machtverhältnisse in der Partei.“ Das passiere, wenn eine einzige Partei seit über 70 Jahren ununterbrochen an der Regierung sei, so Leiter-Reber.Alle Berichte zur Abhör-Affäre lesen Sie hier