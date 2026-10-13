Zu den beanstandeten Punkten gehört der Mehrheitsbonus für Parteien oder Bündnisse, die einen Stimmenanteil von mehr als 42 Prozent erreichen. Die Bonusregelung sieht 70 zusätzliche Sitze in der Abgeordnetenkammer und 35 im Senat vor. Kritiker befürchten, dass dadurch das Gewicht der einzelnen Stimmen verzerrt wird.<BR \/><BR \/>Festlegung der Spitzenkandidaten auf Listenplätzen sorgt für Diskussionen<BR \/>Kritisiert wird auch, dass die Bürger durch die Novellierung weniger Einfluss darauf haben, welche Kandidaten tatsächlich ins Parlament einziehen. Ferner fehlte eine Verpflichtung, bei der Besetzung der Spitzenplätze auf den Kandidatenlisten auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen zu achten. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Zahl der Unterstützungsunterschriften, die bisher nicht im Parlament vertretene Parteien für ein Antreten sammeln müssen. Sie wird als zu hoch angesehen: Vorgesehen sind 6.000 Unterschriften pro Wahlkreis, insgesamt rund 400.000.<BR \/><BR \/>Weitere Kritik richtet sich gegen die Neugestaltung der Wahlkreise für im Ausland lebende Italiener. Bei den Senatswahlen soll dafür ein einziger Wahlkreis für die ganze Welt geschaffen werden. Auch die verpflichtende Benennung eines Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten steht im Mittelpunkt der juristischen Initiative. Der Verfassungsrechtler Roberto Zaccaria bezeichnete das Gesetz als „schwer verfassungswidrig“. Mit der koordinierten Klageinitiative wolle man erreichen, dass sich das Verfassungsgericht noch vor den Parlamentswahlen im kommenden Jahr mit den umstrittenen Bestimmungen befasse.<h3>Welche Bedingungen gelten für nächste Wahl?<\/h3>Das neue Wahlgesetz wurde am vergangenen Donnerstag endgültig verabschiedet und bereits von Staatspräsident Sergio Mattarella unterzeichnet. 15 Tage nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Republik tritt es in Kraft. Sollten die zuständigen Gerichte den Klagen stattgeben, müsste sich danach das Verfassungsgericht mit dem neuen Wahlgesetz befassen. Bei einem zügigen Ablauf könnte dies ab Februar der Fall sein. Die Gegner der Reform hoffen, dass das Verfassungsgericht die nächsten Parlamentswahlen nach den neuen Regeln verhindern könnte. Das Verfahren dürfte sich auch auf den Termin der nächsten Parlamentswahlen auswirken.<BR \/><BR \/>Laut Vorwürfen der Opposition ist die Novellierung darauf ausgerichtet, die Chancen von Meloni auf eine Wiederwahl im kommenden Jahr zu erhöhen. Meloni schrieb indes nach der Abstimmung im Onlinedienst X: „Stabile Regierungen und größere Teilhabe bedeuten mehr Kontinuität, mehr Rechenschaft und mehr Möglichkeiten, den Italienern konkrete Antworten zu geben.“ Für beide großen Polit-Lager in Italien, Mitte-Rechts und Mitte-Links, könnte es bei den bevorstehenden Wahlen schwierig werden, die Schwelle von 42 Prozent zu erreichen. Bisher wird erwartet, dass weder das linke noch das rechte Lager mit einer Mehrheit rechnen können.