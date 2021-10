Opposition setzt „ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss“ ein

Man wolle „Sümpfe benennen und trockenlegen“, erklärten Oppositionsvertreter in einer Pressekonferenz. Die Grünen sprachen von einem „politischen Reinigungsprozess“.SPÖ-Mandatar Kai Jan Krainer, der die rote Fraktion im Ibiza-Ausschuss angeführt hatte, sprach von einem „ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss“. Das Sittenbild aus dem Ibiza-Untersuchungsausschuss sei durch die Entwicklungen der vergangenen Woche „noch vertieft“ worden. Was bisher bekannt sei, sei nur die „Spitze des Eisbergs“, glaubt Krainer. Es gebe „mafiöse Strukturen“ in einzelnen Ministerien, und man wolle diese „Sümpfe benennen, damit sie auch trocken gelegt werden können“.Was die Frage des Vorsitzes betrifft – diesen führt laut Geschäftsordnung Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) – wollten sich die Oppositionsvertreter nicht aus dem Fenster lehnen. Im Ibiza-Ausschuss wurde dem früheren Innenminister regelmäßig die Überparteilichkeit abgesprochen und Befangenheit vorgeworfen.Wann der Ausschuss tatsächlich startet, ist noch offen. Für den U-Ausschuss reichen jedenfalls die Stimmen der Opposition, die Regierungsfraktionen können ihn nicht verhindern, aber allenfalls ein wenig verzögern. Nach Einbringung des Verlangens am Mittwoch muss der Geschäftsordnungsausschuss jetzt binnen acht Wochen entscheiden.Für einen Einspruch gegen den Untersuchungsgegenstand bräuchte es eine Mehrheit, die ÖVP müsste also die Grünen überzeugen, dagegen zu stimmen. Und selbst das wäre keine Verhinderung des U-Ausschusses, denn in so einem Fall könnte sich die Opposition an den Verfassungsgerichtshof wenden, der dann innerhalb von 4 Wochen entscheidet.Die Opposition geht aber davon aus, dass man rasch beginnen kann, denn auch die Grünen hätten ja bereits Interesse an der Aufklärung signalisiert.

apa