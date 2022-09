Orban empfindet Kritik an Ungarn als Witz

Nach Ansicht des ungarischen Premiers sei das EU-Parlament von der europäischen Linken okkupiert worden, während der Bündnispartner Ungarns, die Europäische Volkspartei (EPP), ebenfalls zunehmend nach links gleiten würde.Das Europaparlament warnte in einem am Donnerstag angenommenen Bericht, dass Ungarn keine vollwertige Demokratie mehr sei. Stattdessen hätten sich die Zustände in dem mitteleuropäischen Land so sehr verschlechtert, dass es zu einer „Wahlautokratie“ geworden sei. Das im EU-Parlament angenommene Dokument könnte man als „linkes Pamphlet“ bezeichnen, meinte Orban laut der Presseagentur Tanjug.