Ostern: Familienbesuche auch außerhalb der Gemeinde möglich

Über Ostern sollen die staatlichen Regelungen komplett übernommen werden, so sei unter anderem täglich ein Besuch einer anderen Wohnung, auch außerhalb der Gemeinde, möglich, wie Landeshauptmann Arno Kompatscher betonte. Und zwar für maximal 2 Personen – Kinder unter 14 Jahren sind dabei nicht miteingeschlossen. Man appelliere aber, dass diese Möglichkeit mit der entsprechenden Eigenverantwortung wahrgenommen werden. Der Punkt solle in der Verordnung demnächst mit aufgenommen werden.Landesrat Thomas Widmann stellte anschließend die aktuellen Zahlen vor und erklärte, man wolle weiterhin massiv testen. Hier sei man italienweit vorne, rund 10.000 Tests werden durchschnittlich am Tag gemacht. Es gelte, die Infektionsketten möglichst früh zu durchbrechen.Auch Widmann appellierte an das Verhalten jedes einzelnen. Sollten die Zahlen wieder steigen, wären Schließungen wieder notwendig.Vor allem setze man auch auf die sogenannten Nasenbohrer-Tests.Es sei wichtig, dass die Schulen offen bleiben, dies funktioniere aber nur mithilfe dieses Antigen-Tests, betonte Widmann. Die Teilnahmequote sei bisher bei rund 70 Prozent, an den Grundschulen wurden 28.293 Schülerinnen und Schüler getestet. Auch eine Mittelschule startete bereits. Ab 15. April soll an sämtlichen Schulen getestet werden – und zwar 2-mal wöchentlich. Ist ein Schüler positiv, steht anschließend ein PCR-Test an.Das Impfen sei eine zweite wichtige Säule. Die Impfung schreite voran, bis heute wurden 95.033 Impfdosen verabreicht, 63.027 Erstdosen und 32.006 Zweitdosen.

am